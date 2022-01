Acusado de ser mandante de assassinato de policial chega a 82ª DP - Foto: Carlos Alberto

Acusado de ser mandante de assassinato de policial chega a 82ª DPFoto: Carlos Alberto

Publicado 03/01/2022 13:52 | Atualizado 03/01/2022 13:52

Maricá - Um homem identificado como Antônio Viana foi acusado de ser o responsável por mandar assassinar um policial militar que faleceu devido ao atentado que sofreu, Antônio Viana foi preso por policiais militares do PROEIS, na tarde de ontem (domingo 02/01).

A Polícia Civil informou que, Antônio é o dono do automóvel e do revólver calibre 38 utilizados no assassinato. Após o crime a arma havia sido enterrada no quintal de sua casa e o automóvel foi escondido em uma oficina.

Já na 82ª DP, o homem, que é dono de uma imobiliária, negou ter participação no ato criminoso.

“Antônio é dono de uma imobiliária e chamou o seu funcionário Fábio para resolver um desentendimento por um terreno. Fábio chegou ao local e conversou com o PM, que foi chamado por um amigo que até então se dizia dono do terreno. Fábio pediu a escritura do terreno, conversou e quando tudo parecia estar normalizado, entrou no carro e efetuou disparos contra o militar, sem dar nenhuma chance de defesa. Antônio presenciou toda ação da esquina. A Polícia Civil investigou o caso juntamente com a Polícia Militar, e irá buscar mais informações sobre mais envolvidos no crime.” informou o Delegado Luís Henrique.

O policial militar Alex Correa Pereira, foi baleado no quadril e na barriga, e faleceu no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, no último sábado (01/01).