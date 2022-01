Instruções serão gratuitas e vão capacitar jovens de 15 a 20 anos - Foto: Clarildo Menezes

Instruções serão gratuitas e vão capacitar jovens de 15 a 20 anosFoto: Clarildo Menezes

Publicado 03/01/2022 17:46

Maricá - A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá está com inscrições abertas para o projeto Guarda-Vidas Por Um Dia, que oferecerá instruções gratuitas sobre técnicas de salvamento no mar e de prevenção a afogamentos.

A iniciativa é voltada à capacitação de jovens de 15 a 20 anos e será realizada na praia da Barra de Maricá, a partir deste sábado (08/01), das 8h30 às 11h30, até o sábado do dia 19 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bityli.com/Guarda-vidas-por-um-dia.

Alunos aprenderão a reanimar vítimas de afogamentos

O coordenador do projeto, Rodrigo Cooperman, disse que os interessados poderão escolher o dia da participação. Em cada aula, os alunos poderão vivenciar a rotina profissional de um guarda-vidas, inclusive aprendendo a lidar com situações desafiadoras, como as ações adotadas para reanimar vítimas de afogamentos.

“Vamos mostrar tudo o que fazemos no nosso dia a dia, desde a montagem de um posto de salvamento e os exercícios físicos, até as noções de primeiros socorros. A ideia é fazer com que os alunos aprendam da forma mais real possível”, explicou Cooperman.

Como se inscrever

Todos os participantes deverão apresentar documento com foto (RG, carteira de motorista ou de trabalho). Os menores de 18 anos de idade deverão estar acompanhados do seu responsável ou levar uma autorização no dia do evento.

Antes de finalizar o formulário de inscrições que está no link, é preciso verificar se todas as respostas estão corretas (nome, e-mail, idade, telefone) para receber o e-mail de confirmação da inscrição.