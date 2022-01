Elevador enguiça com 7 pessoas - Foto: Carlos Alberto

Publicado 03/01/2022 18:10

Maricá - Na tarde desta segunda-feira (03/01) sete pessoas ficaram presas dentro de um elevador no Shopping Center de Inoã.

As pessoas entraram no andar térreo e na altura do segundo andar o elevador parou e não abriu as portas, todos ficaram assustados.

As pessoas foram resgatadas do elevador por funcionários do shopping.

Duas pessoas passaram muito mal dentro do elevador e foi necessário chamar os Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para realizar o atendimento dessas pessoas.