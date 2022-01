Ônibus E30B reforçará os existentes, contemplando também moradores de Inoã, São José do Imbassaí e Itapeba - Divulgação

Publicado 04/01/2022 09:30

Maricá - A Prefeitura de Maricá amplia, a partir da próxima segunda-feira (10/01), em mais uma linha os ônibus Tarifa Zero, os “Vermelhinhos”, colocando em circulação a E30B, que ligará a Rodoviária de Maricá, no Centro, ao Terminal Rodoviário de Itaipuaçu, para oferecer mais conforto à população.

A nova linha irá circular com intervalos médios de 25 minutos, reduzidos em horários considerados de pico, e beneficiará também moradores dos bairros Itapeba, Parque Nanci, São José do Imbassaí e Inoã, com trajeto pela rodovia RJ-106.

Otimização do serviço

A nova rota é uma forma de otimizar o serviço oferecido, distribuindo a demanda crescente de passageiros das linhas E30 (Centro x Recanto de Itaipuaçu - via Flamengo) e E30A (Centro x Recanto de Itaipuaçu - via Avenida, principal do Centro de Maricá, e Vivendas, em Itaipuaçu).

O itinerário da E30B e a grade completa de horários pode ser acessada clicando aqui.

Mais rapidez nos deslocamentos

O presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, reforçou o papel da nova linha para integrar diversos bairros do município, auxiliando no deslocamento diário de trabalhadores e estudantes.

“A criação da linha E30B proporciona aos moradores mais veículos circulando entre o distrito de Itaipuaçu e o Centro da cidade. A partir de estudos realizados pela nossa equipe, observamos que essa nova linha terá uma procura muito grande e ajudará no deslocamento das pessoas nas suas tarefas do dia a dia”, afirmou.

Mais ônibus também em Ponta Negra e Jaconé

Nesta segunda-feira (03/01), os “Vermelhinhos” com destino a Ponta Negra e Jaconé também começaram a operar com reforço nos horários. As linhas contempladas são a E02 - Centro x Ponta Negra (via Cordeirinho), E02A - Centro x Ponta Negra (Expresso - via Cordeirinho), E14 - Centro x Jaconé (via Beira Mar) e E14A - Centro x Jaconé (via Sacristia/Coreia). Os horários de todas as linhas estão disponíveis no site: www.eptmarica.rj.gov.br/index.php/linhas-ept/horarios-ept ou no aplicativo EPT Maricá.