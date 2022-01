Homem é preso pelo PROEIS após furtar cabos em Inoã - Foto: Carlos Alberto

Publicado 04/01/2022 12:04

Maricá - Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (04/01) em Inoã, Policiais militares do PROEIS o prenderam por roubar cabos e luminárias públicas na Rodovia Amaral Peixoto.

O crime aconteceu perto da base do PROEIS, no KM 13, os Policiais foram informados sobre o ladrão e foram até o local do roubo, o meliante foi preso em flagrante.

Quando os agentes militares chegaram no local o ladrão estava com vários cabos e luminárias públicas que ele havia acabado de roubar.

O meliante foi encaminhado para a 82ª DP no Centro de Maricá, onde o registro foi feito.