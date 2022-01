Moto utilizada em roubos de cargas é apreendida pela PM no Parque Nanci - Foto: Carlos Alberto

Publicado 04/01/2022 14:37

Maricá - A Polícia Militar apreendeu uma moto que era utilizada para roubar cargas, a apreensão aconteceu nesta terça-feira (04/01) no bairro do Parque Nanci.

Os agentes estavam realizando monitoramento pelas câmeras do CIOSP (Centro de Operações de Segurança) e identificaram a motocicleta de modelo N Max de cor preta, se locomovendo na região.



Foi quando os Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) em conjunto com militares do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) foram atrás do veículo e conseguiram capturar a motocicleta que foi encaminhada a para a 82ª DP (Centro de Maricá).

O veículo foi roubado no bairro de Rio do Ouro em São Gonçalo.