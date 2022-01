Imagem da variante Ômicron divulgada por cientistas russos - Foto: Instituto Galameya/divulgação

Publicado 04/01/2022 18:32

Maricá - A Prefeitura Municipal de Maricá informou hoje a imprensa que todas as atividades oficiais do Carnaval 2022 foram suspensas devido a nova variante do Covid-19.

O comunicado oficial: Após uma reunião com o Comitê Epidemiológico e autoridades sanitárias de Maricá, o prefeito Fabiano Horta anunciou nesta terça-feira (04/01), por meio de sua conta no Twitter, que a programação oficial do Carnaval 2022 está suspensa na cidade, devido aos riscos de aumento de casos da variante Ômicron no Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que Maricá não registrou casos suspeitos de Ômicron até o momento.