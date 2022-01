Obras de revitalização da Orla do Marine em São José do Imbassaí seguem a todo vapor - Foto: SOMAR

Publicado 05/01/2022 17:06

Maricá - Foi divulgado nesta terça-feira (05/01) nas redes sociais do Serviço de Obras de Maricá, a SOMAR, fotografias do avanço das obras de revitalização da orla do Marine (na altura do KM 22), uma obra que os moradores de São José do Imbassaí anseiam a muito tempo.

As obras seguem a todo o vapor, como informou a SOMAR no instagram da autarquia; a orla do Marine segue ganhando forma.

A expectativa dos populares é grande, o bairro é muito frequentado não só por moradores de São José, mais por moradores de todo o município e turistas também, com uma orla revitalizada será mais um espaço em comum do município que vem ganhando alto padrão em qualidade, a orla ganhará áreas de convivência dando sequencia a restauração de toda a cidade.

Segundo a SOMAR o novo espaço de lazer era um desejo de muitos moradores da região. O Marine já começa a ter outra cara e receberá áreas de lazer e uma linda vista para a lagoa.