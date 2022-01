Após o ataque, Bombeiros chegaram até o local e conseguiram conter o animal - Foto: Carlos Alberto

Publicado 06/01/2022 14:23

Maricá - Um cão da raça Pitbull o do quintal de sua casa.um homem no bairro do Espraiado, aconteceu ontem (quarta-feira 05/01), e o animal atacou a vítima dent

O cachorro invadiu o quintal da casa do homem ao avistarem o cão, moradores da residência (duas mulheres e um homem) correram e se trancaram dentro de casa, pois viram que o cão era de uma raça perigosa, eles chamaram o corpo de Bombeiros. .



O dono da residência foi ao quintal tentar tirar o cão do seu quintal, foi quando o animal o atacou. o mordendo. Os Bombeiros chegaram e conseguiram amarrar o cão com uma corda em uma grade mais o cachorro arrebentou a corda e voltou para o quintal do homem atacado por ele.



Os Bombeiros conseguiram imobilizar o cão e colocaram uma focinheira no animal, o cão foi então imobilizado e resgatado pela Coordenadoria de Proteção Animal.



O coordenador Fabiano Novaes, que foi ao local do incidente local reconheceu o animal e identificou o dono que provavelmente abandonou o animal no bairro.



“Segundo informações, este cão vivia em condições não ideais no bairro de Inoã, foi adotado por um morador da Barra de Maricá na segunda feira e apareceu solto no bairro do Espraiado na terça a noite”. contou Fabiano Novaes.



O senhor que foi atacado pelo pitbull está fora de risco, fez o registro na 82ª DP (Centro de Maricá) e foi levado para fazer exame de corpo delito.



Fabiano Novaes deu o seu depoimento na Delegacia contando o histórico e passando os dados do suspeito de abandonar o cão, ele será intimado.



Abandono de cães de qualquer raça é crime de acordo com a lei federal 14.064 e prevê penas de 2 (dois) à 5 (cinco) anos de reclusão.