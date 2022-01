Blocos de Carnaval e toda programação oficial da folia estão suspensos - Foto: Arquivo Mais

Publicado 06/01/2022 14:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá comunicou essa semana a suspensão do Carnaval no Município por conta da nova variante da Covid-19, a Ômicron, e se reuniu também com os organizadores dos blocos de carnaval io para oficialmente comunicar o cancelamento de todas as atividades carnavalescas em 2022, o 2º ano consecutivo após o início da pandemia.

A decisão foi tomada após avaliação do Comitê Epidemiológico e autoridades sanitárias sobre os riscos do aumento de casos da variante Ômicron no estado do Rio de Janeiro, conforme já noticiado pelo JORNAL O DIA na última terça-feira dia 04/01.

Robson Dutra, Secretário de Turismo, disse que é necessário manter os protocolos sanitários e de combate à pandemia. “O carnaval é um evento diferente, há muita aglomeração. Não é o que gostaríamos de estar anunciando, porém a saúde está em primeiro lugar”, destacou.



Eventos privados poderão acontecer

A Prefeitura de Maricá orienta que todos os protocolos sejam cumpridos, tanto os de proteção individual quanto os de proteção coletiva, e que o mais importante é se vacinar e tomar a dose de reforço, disponível no município.