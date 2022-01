PAT prorrogado até abril - Foto: Arquivo Mais

PAT prorrogado até abrilFoto: Arquivo Mais

Publicado 06/01/2022 17:28

Maricá - A Câmara Municipal de Maricá aprovou, nesta quinta-feira (06/01), o projeto de Lei que prorroga o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT) até abril, garantindo auxílio financeiro aos moradores em um momento de avanço da variante Ômicron no Rio de Janeiro. O projeto de extensão do PAT foi enviado ao legislativo pelo prefeito Fabiano Horta e conta com uma novidade: agora, o auxílio será pago em mumbucas, com valor equivalente a R$ 600.

O crédito será efetuado nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril para as 23,5 mil pessoas cadastradas no programa.

Alguns beneficiários do PAT migrarão para o RBC:

Após os quatro meses de prorrogação, as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Economia Solidária vão identificar os beneficiários que se enquadrem nos critérios para migrarem ao programa de Renda Básica de Cidadania (RBC) e receberem mensalmente a Moeda Social Mumbuca.

Atualmente, mais de 42 mil maricaenses em vulnerabilidade social são beneficiados pelo RBC, que fornece 170 mumbucas mensais (equivalentes a R$ 170) para serem utilizadas em cerca de 12 mil estabelecimentos comerciais credenciados na cidade.