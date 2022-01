Prefeitura prorroga Natal Iluminado até domingo - Foto: Divulgação

Prefeitura prorroga Natal Iluminado até domingoFoto: Divulgação

Publicado 07/01/2022 09:48

Maricá - A Prefeitura decidiu estender até domingo (09/01) a possibilidade de os maricaenses encantarem-se com as atrações do Natal Iluminado da cidade e aproveitar um pouco mais do clima natalino, da iluminação e das diversas atrações, como a Casa Mágica do Noel, no Centro, e a Árvore de Natal flutuante, em Araçatiba.

"Devido ao grande sucesso, decidimos prorrogar as atrações natalinas. O ideal é não deixar para última hora, já que a demanda de espectadores é alta", disse o secretário de Turismo, Robson Dutra, acrescentando ainda para todos manterem os cuidados necessários contra a Covid-19, como o uso de máscara, a higienização das mãos e o distanciamento.

Casa Mágica do Noel e peça “O Acender das Luzes”

Quem ainda não visitou a Casa Mágica do Noel, montada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e ainda não prestigiou o espetáculo “O Acender das Luzes”, encenado diariamente, no mesmo local, sempre as 19h30, não pode perder essa oportunidade.

A Casa Mágica do Noel tem sete ambientes climatizados, com decoração que destaca o vermelho e o verde, além de aromas próprios. Em cada um deles, é contada uma história de Natal com áudio e animação numa tela de TV, além da participação de sete atores representando personagens, como duendes e a Mamãe Noel.

Os cômodos têm tudo que uma casa costuma ter: sala, quarto, cozinha, banheiro, além da recepção e da fábrica. O último ambiente é a sala do trono, onde o visitante recebe de brinde uma foto instantânea ao lado do Papai Noel.

Com média de oito minutos de duração, a visitação começa às 18h30 diariamente e apenas cinco pessoas, por vez, poderão conhecer todo o espaço. No acesso, há fiscalização sanitária com medição de temperatura e exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Árvore de Natal em Araçatiba

Ainda dá tempo também de fazer aquela selfie ao lado da maior arvore flutuante de Natal do Estado do Rio de Janeiro, com 37 metros de altura, montada na Lagoa de Araçatiba. No local há também um túnel de luzes, sucesso em todas as edições do Natal Iluminado de Maricá, e amplo espaço de gastronomia montado na faixa de areia, bem próximo à árvore de Natal, cuja base tem uma rampa de acesso para cadeirantes se aproximarem.

Decoração natalina será retirada a partir de segunda-feira, dia 10

De acordo com a Secretaria de Turismo, os enfeites, as árvores de natal, palco, Casa Mágica do Noel e toda a iluminação do Natal Iluminado da cidade começam a ser retirados e desmontados na próxima segunda-feira (10/01).