O criminoso foi preso e levado para a 82 DP no Centro de Maricá para o registro do caso, em seguida voltará ao presídio - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 07/01/2022 12:29 | Atualizado 07/01/2022 12:30

Maricá - Um criminoso que estava cumprindo pena de 20 anos por assassinato, recebeu induto de Natal para passar o Natal com a família, mais após o período de liberação, não voltou a penitenciária.

Agentes da Polícia Penal estão atrás de vários meliantes que receberam o induto por bom comportamento, mais não voltaram a prisão.

O meliante identificado como Diogo Guimarães foi capturado no bairro de Ponta Grossa na manhã desta sexta-feira (07/01), ele foi encontrado no bairro maricaense após serviço de inteligência e monitoramento do criminoso.

O criminoso foi preso e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá para o registro do caso, em seguida voltará ao presídio.

A operação para captura de todos os foragidos continua.