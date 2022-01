Acidente entre caminhão e dois automóveis provoca congestionamento na altura de São José do Imbassaí - Foto: Carlos Alberto

Publicado 10/01/2022 13:06

Maricá - Um acidente entre dois automóveis e um caminhão causou um congestionamento na Rodovia Amaral Peixoto na altira do bairro de São José do Imbassaí, no fim da manhã, ini[icio da tarde desta segunda-feira (10/01).



A batida foi quase em frente ao noivo hospital municipal, o Hospital Dr. Ernesto Che Guevara, no sentido Inoã. Felizmente, ninguém se feriu. Um enorme congestionamento se formou por conta do acidente que interrompeu parcialmente a pista.

Agentes militares do BPRRv se deslocaram até o local para auxiliar o trânsito e fizeram o registro do acidente.