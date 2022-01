Os caminhões com as doações hoje saíram do Colégio Benedicta Rangel, no Centro - Divulgação

Publicado 10/01/2022 16:12

Maricá - Nesta segunda-feira (10/01) foram enviados mais alimentos entre outros donativos feitos pela população de Maricá com o objetivo de ajudar a amenizar o sofrimento das vitimas das enchentes na Bahia.



As doações estão sendo enviadas pela Prefeitura Municipal de Maricá através de caminhões carregados de mantimentos.



Nesta segunda-feira foram enviados mais três caminhões.



As doações saíram do Colégio Benedicta Rangel, no Centro.



Ao todo, foram enviadas até agora enviamos mais de 40 toneladas de donativos, entre alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e material de limpeza.

A campanha de doações, acabou na última sexta-feira. A solidariedade do povo de Maricá foi grande. Parabéns ao povo.