Carga de cigarros é roubada por criminosos em InoãFoto: Carlos Alberto

Publicado 11/01/2022 13:50

Maricá - Na manhã desta terça-feira (11/01) dois criminosos roubaram uma carga de cigarros de uma grande indústria de tabaco em Inoã, foi na Rodovia Amaral Peixoto.

Foi informado a nossa redação que o motorista do veiculo que seguia com a carga estava dirigindo sentido Niterói, e foi surpreendido por dois meliantes armados dentro de um carro ordenando que parasse o veículo.



Os bandidos roubaram o celular do motorista e os meliantes o obrigaram a ir até o Campo do Verdão. No campo, os criminosos retiraram toda toda a carga de cigarros e a colocaram em seu carro e fugiram deixando o motorista no local com o veículo já sem nada.



O caso foi registrado na 82ª DP (centro de Maricá).