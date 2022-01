Traficante de Rio Bonito é preso nesta terça-feira (11/01) em Jaconé - Foto: Mara Oliveira

Publicado 11/01/2022 18:45 | Atualizado 11/01/2022 18:45

Maricá - Um traficante de drogas que segundo a Polícia Civil, é uma liderança do tráfico na comunidade do Rato Molhado, em Rio Bonito, foi preso hoje (11/01) em Jaconé.

Havia um mandado de prisão contra ele e ele se escondia na região. E Policiais Civis após muita investigação através do departamento de inteligência, o localizou.

O criminosos já havia sido preso no ano de 2017, e a captura do meliante hoje só foi possível com o apoio da Policia Militar que trabalhando em conjunto com a civil montando um cerco tático para capturar o meliante, que já está a disposição do sistema prisional.