Vacinação de crianças contra Covid-19 em Marica a partir da próxima sexta-feira dia 14/01 - Foto: Roberto Jimenez Mejias

Vacinação de crianças contra Covid-19 em Marica a partir da próxima sexta-feira dia 14/01Foto: Roberto Jimenez Mejias

Publicado 12/01/2022 18:34 | Atualizado 12/01/2022 18:36

Maricá - Maricá será a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro — e uma das primeiras de todo o país — a começar a vacinação contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos, a partir desta sexta-feira (14/01), cumprindo etapas por prioridades. Inicialmente, serão imunizadas as crianças indígenas em suas aldeias. Já no sábado (15/01), será a vez das crianças desta faixa etária com comorbidades ou deficiência permanente, na sede do Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (SAREM), das 9h às 13h.

A vacinação continuará de segunda (17/01) a sexta-feira (21/01) para as crianças deste grupo prioritário, entre 9h e 16h, igualmente no SAREM. As crianças com dificuldades de locomoção severa poderão receber a vacinação em casa, agendando na sua Unidade de Saúde (USF) de referência.

Vacinação é segura e eficaz

O cronograma segue o recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, desde que com a disponibilidade de vacinas.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, destacou que a imunização será iniciada no mesmo dia em que as doses específicas para as crianças chegarem à cidade.

“É importante que os responsáveis saibam que a vacina é segura e eficaz, e é fundamental que as crianças recebam a 1° dose o quanto antes para conseguirmos romper a cadeia de transmissão do vírus, principalmente a de novas variantes. Além de proteger e evitar formas graves, a vacinação das crianças também protegerá os adultos e os idosos, por isso é urgente e necessária”, disse.

Sequência do calendário

As datas para a imunização das crianças em geral serão divulgadas o quanto antes, visto que a aplicação depende da chegada de remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde e, da mesma forma, será feita seguindo o PNI.

Documentos para a vacinação:

O responsável legal precisará apresentar o laudo médico que comprove a comorbidade ou a deficiência permanente, além de certidão de nascimento ou documento de identidade da criança. Serão vacinadas as crianças com comorbidades ou deficiências listadas no PNI.

Quando e onde vacinar:

Datas:

15/01 - Crianças com comorbidades ou deficiência permanente de 5 a 11 anos (9h às 13h).

17/01 a 21/01 - Crianças com comorbidades ou deficiência permanente de 5 a 11 anos (9h às 16h).

Local: Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (SAREM)- R. Ver. Luiz Antonio da Cunha, n° 200 - Centro, Maricá.