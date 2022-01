A droga apreendida foi levada para a 82ª DP - Foto: Carlos Alberto

Publicado 13/01/2022 14:24

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) após uma intensa troca de tiros com traficantes em Ponta Grossa, apreenderam uma grande quantidade de drogas na noite de ontem (quarta-feira 12/01).

Os agentes estavam realizando uma patrulha de rotina nas proximidades do Condomínio Elisa quando encontraram homens com atitude suspeita.



Ao perceberem a a Polícia Militar no local, criminosos começaram a atorar contra os policiais. Aí começou um intenso tiroteio. Os traficantes fugiram.

Porém a PM apreendeu 113 papelotes de cocaína, 127 pedras de crack e 137 trouxinhas de maconha.



A carga de drogas foi levada para a 82ª DP (Centro de Maricá).