O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino participou da primeira colheita em 2022 e reforçou a importância das praças agroecológicas na cidadeFoto: Anselmo Mourão

Maricá - A Prefeitura de Maricá realizou nesta quinta-feira (13/01) a colheita de vegetais e hortaliças na Praça Agroecológica de Guaratiba. Equipes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca reuniram seis caixas com alface crespa, alface roxa, cebolinha e bertalha, que foram levadas para o Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã, onde farão parte das refeições oferecidas à população no local.

Sustentabilidade do plantio ao prato

O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, participou da primeira colheita em 2022 e reforçou a importância das praças agroecológicas, oferecendo gratuitamente aos moradores alimentos frescos e sem agrotóxicos.

“Na primeira quinta-feira de sol de 2022, fizemos uma colheita diferente em Guaratiba, sem os alunos da escola que fica em frente à praça por conta das férias escolares. Os produtos que temos na horta são maravilhosos e irão para o Restaurante Municipal Mauro Alemão. Não deixem de ir ao restaurante nesta sexta-feira, quando os vegetais fresquinhos colhidos em Guaratiba estarão no prato”, disse.

População participa da atividade

Moradores de Maricá também participaram da colheita. O bombeiro civil Edivilson Santa Rita, de 37 anos, morador de Inoã, aproveitou as férias para passear com a filha no local.

“Acho essa iniciativa excelente. Estamos enfrentando momentos difíceis e esses alimentos ajudam a compor as nossas refeições diárias. Não conhecia a Praça Agroecológica e fiquei surpreso por ter esse espaço. Agora vou ao Restaurante Municipal, que fica no bairro onde resido para aproveitar as refeições que têm os vegetais colhidos aqui”, afirmou.

Tereza dos Santos, de 62 anos, moradora de Guaratiba, estava encantada. “Vou utilizar esses vegetais que recebi no meu almoço e no meu jantar. As refeições vão ficar uma delícia e o melhor é que tudo é sem agrotóxicos. É a segunda vez que venho na colheita. Amo isso aqui e pretendo vir mais vezes com certeza”, afirmou.