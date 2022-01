Maricá FC enfrentará o Guarani na primeira fase da Copa do Brasil - Divulgação

Publicado 18/01/2022 11:17 | Atualizado 18/01/2022 11:18

Maricá - O futebol promete seguir agitado em Maricá em 2022. A Copa do Brasil começa e já na primeira fase o Maricá FC vai enfrentar.

O sorteio que deu resultado do dia do jogo aconteceu ontem (17/01).

Vale lembrar que o Guarani já foi campeão da Série A do Brasileirão e encontra-se hoje em dia na Série B.

A data e horário do jogo ainda não foi divulgada pela CBF. O Maricá FC informou que está se preparando para o jogo que promete ser o adversário mais importante até agora.