Participe do Censo Cultural em Maricá - Divulgação

Participe do Censo Cultural em MaricáDivulgação

Publicado 19/01/2022 09:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá deu início ao Primeiro Censo das Artes na cidade, destinado a conhecer melhor o segmento, e estabelecer políticas públicas mais eficazes. Toda a classe artística e os trabalhadores da cultura serão cadastrados para que, com os dados, seja possível direcionar um caminho que atenda às diferentes vertentes culturais.

O secretário de Cultura, Sady Bianchin, se disse entusiasmado em construir essa ponte para movimentar o segmento em bases mais sólidas.

“A partir deste instrumento teremos uma radiografia cultural da cidade que permitirá elaborar políticas públicas, democráticas, autênticas, perenes e duradouras”, disse.

Resultado é para banco de dados

Inicialmente as informações coletadas na pesquisa serão para uso interno da Secretaria. Em uma próxima etapa, será criado um canal único de artistas, um espaço com as informações de todos os que produzem cultura em Maricá, para que a população saiba mais a respeito e possa contatá-los para trabalhos.

Como participar

Os interessados em participar podem acessar o link: https://maricadasartes.org.br/censo-das-artes/ e responder ao questionário.