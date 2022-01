Fique de olho na vacinação de sua criança - Foto: Arquivo Mais

Publicado 19/01/2022 09:58

Maricá - Com a chegada de mais uma remessa com 820 doses pediátricas contra a Covid-19, a Prefeitura de Maricá vai antecipar o calendário de imunização infantil e inicia nesta quinta-feira (20/01) e sexta-feira (21/01) a imunização das meninas de 11 anos.

A vacinação vai ocorrer exclusivamente na sede do Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (Sarem), das 9h às 16h. As crianças com comorbidades ou deficiência permanente, de 5 a 11 anos, continuam sendo imunizadas no mesmo local até a sexta-feira (21/01).

Sequência do calendário

A partir da segunda-feira (24/01), o município avança no cronograma de vacinação das demais crianças, respeitando a ordem decrescente das idades. Serão abertos dez polos de vacinação exclusivos para a imunização infantil, que vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A expectativa do município é concluir a aplicação da primeira dose nas crianças no dia 10 de fevereiro, mas a continuidade do calendário depende da chegada das doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

Maricá foi a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro a iniciar a vacinação infantil, pelas aldeias indígenas na sexta-feira (14) e crianças com comorbidades ou deficiência permanente no sábado (15). Até o momento, o município já imunizou 198 crianças.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, a entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde possibilitou a aceleração do cronograma de vacinação.

“Vacinar as crianças é urgente, por isso iniciamos a imunização tão logo as doses chegaram à nossa cidade. Agora, com essa nova remessa e a previsão de entrega de mais doses, conseguimos antecipar o calendário. Não vamos medir esforços para imunizar o quanto antes nossos pequenos”, afirmou a secretária.

Calendário previsto

Crianças com comorbidades ou deficiência permanente (exclusivamente no Sarem)

20 e 21/01 – 5 a 11 anos

Demais crianças (exclusivamente no Sarem)

20 e 21/01- meninas de 11 anos

Demais crianças (10 polos de vacinação)

24 e 25/01- meninos de 11 anos

26 e 27/01- 10 anos

28 e 31/01- 9 anos

01 e 02/02- 8 anos

03 e 04/02- 7 anos

07 e 08/02- 6 anos

09 e 10/02- 5 anos

Locais

Quinta-feira (20/01) e sexta feira (21/01)

Serviço de Atendimento de Reabilitação Especial de Maricá (SAREM)- Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, nº 200, Centro – Maricá.

A partir de segunda-feira (24/01)

USF Ponta Grossa - Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.

USF ESF Central - Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.

USF Bairro da Amizade – Rua Eliete Rocha Santos, Lote 28, Quadra 90 (antiga Rua 53)

USF Barra - Rua Ênani Manoel Soares, s/n, Barra de Maricá.

USF Inoã II - Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).

USF Barroco - Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.

USF São José I – Rua Caio de Figueiredo, s/n (Travessa CIEP).

USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.

USF Santa Rita – Rua Antônio Marques Mathias, s/n, Quadra 433 (antiga Rua 36).

USF Ubatiba - Avenida Niterói, s/n.

Documentos para a vacinação

O responsável legal deverá levar a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. As crianças com comorbidades ou deficiência permanente também precisam do laudo médico. Serão vacinadas as crianças com comorbidades ou deficiências listadas no Programa Nacional de Imunização (PNI).