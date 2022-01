As bandeiras já instaladas nos mastros na entrada da cidade próximo ao letreiro: Bem Vindo a Maricá, agora mais 02 pontos da cidade terão as bandeiras nacional, estadual e municipal - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 19/01/2022 14:16

Maricá - Novos mastros para a exposição das bandeiras nacional, estadual e municipal serão colocados na cidade.

Eles serão instalados na Rodovia Amaral Peixoto próximo ao Km 17, e também na altura da entrada do Centro da cidade, perto da Avenida.

Já foram instalados mastros semelhantes na entrada da cidade, no início do bairro de Inoã e próximo ao início de Itaipuaçu, perto do letreiro: BEM VINDO A MARICÁ, que aconteceu no último mês de 2021.

Já tem um efetivo de operários trabalhando na instalação dos novos mastros, Maricá através da exposição desses monumentos exibe respeito a pátria e as instituições.