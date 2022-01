Projeto Grão de Areia abre inscrições para aulas de Beach Soccer - Divulgação

Publicado 19/01/2022 14:23

Maricá - Em parceria com a Prefeitura de Maricá, o projeto Grão de Areia está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (19/01) para o preenchimento de 100 vagas de aulas gratuitas de Beach Soccer, voltadas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, moradores da cidade, incluindo pessoas com deficiência auditiva. Iniciativa da Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira na orla do Parque Nanci.

"Esse projeto chega pra somar no esporte do município. Tenho certeza que a adesão dos jovens e crianças será muito grande. Sem contar que as aulas acontecerão em um dos cenários mais bonitos da cidade, que é a orla do Parque Nanci", afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Filipe Bittencourt, destacando que o futebol de areia ampliará a oferta de atividades esportivas.

Para se inscrever, o responsável pela criança ou adolescente deve levar cópia e original da carteira de identidade (RG), foto 3x4, declaração escolar e comprovante de residência na sede da Secretaria de Esporte (Av. Roberto Silveira, 46 – 2º andar) ou no quiosque na orla do Parque Nanci, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Sobre o projeto Grão de Areia

Idealizado por Marcelo Mendes, instrutor da FIFA, Conmebol e CBF Academy, o Grão de Areia é um projeto sócio-esportivo que oferece aulas gratuitas de beach soccer para jovens de 7 a 14 anos em cinco municípios do Rio de Janeiro: Búzios, Mangaratiba, Niterói, Saquarema e Maricá. O projeto chega a Maricá neste mês de janeiro em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer de Maricá.

Futebol de areia

O Beach Soccer nasceu na década de 1990 e foi inspirado no “futebol de areia” jogado no Rio de Janeiro. Com regras muito similares ao futebol tradicional, o futebol de areia teve seu auge nos anos de 1970 com a organização de torneios e a participação de várias equipes e suas partidas sendo acompanhadas por um público que se aglomerava em pé ao redor do campo. O objetivo do jogo é marcar mais gols que o adversário ao final da partida. Para isso, os jogadores organizam-se em equipes de cinco atletas cada, sendo quatro jogadores na linha (sem posição definida) e um goleiro.