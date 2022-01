O homem foi preso em Santa Paulo e encaminhado para a 82ª DP no Centro de MAricá, após isso foi levado para a Central de Flagrantes e está a disposição da Justiça - Foto: Carlos Alberto

Publicado 20/01/2022 13:50

Maricá - Agentes da Polícia Militar do PATAMO prenderam um bandido na noite de ontem (19/01) ele estava com uma carga de drogas e com um arma.

A ação aconteceu na Avenida Nossa Senhora de Fátima. O homem foi enquadrado no crime de tráfico de drogas.

Os policiais militares seguiam em um patrulhamento rotineiro quando avistaram o indivíduo com atitude suspeita ao observar a polícia.

Com ele foram encontrados e apreendidos um revólver calibre 38, 97 pinos de cocaína, 52 trouxinhas de maconha, 2 bases de rádio transmissor além de um aparelho celular.

O homem foi preso e levado para a 82 DP (Centro de Maricá), depois foi encaminhado para a Central de Flagrantes.