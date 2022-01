O motorista foi levado a Delegacia e deu explicações a Polícia - Foto: Maurício Peçanha

O motorista foi levado a Delegacia e deu explicações a PolíciaFoto: Maurício Peçanha

Publicado 20/01/2022 14:48 | Atualizado 20/01/2022 14:49

Maricá - Um automóvel foi recuperado pela Polícia Militar no início da tarde desta quinta-feira (20/01) em Itaipuaçu.

Os oficiais que estavam realizando a patrulha fazem parte do Programa Bairro Seguro, e o veículo foi recuperado no Parque Vera Cruz.

No patrulhamento que estava sendo realizado pelos agentes, eles observaram um automóvel com um motorista e resolveram abordá-lo, foi quando no levantamento que os militares fizeram sobre o automóvel constataram que era um carro roubado.



O motorista e o carro roubado foram encaminhados para a 82ª DP (Centro de Maricá).



Na Delegacia de Polícia o motorista era mesmo o proprietário do carro, ele contou que o veículo foi roubado mesmo e recuperado em julho do ano passado, e que esqueceu de dar baixa no Detran-RJ.