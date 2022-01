Agendamento on-line para testes de Covid-19 - Foto: Vinicius Manhaes

Agendamento on-line para testes de Covid-19Foto: Vinicius Manhaes

Publicado 21/01/2022 10:56

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu agendamento online para testes de Covid-19 nas Unidades de Saúde da Família (USF) de Maricá. A testagem nesses locais é indicada para pessoas com sintomas leves no início da doença, entre três e sete dias, e serão realizadas de acordo com a capacidade diária de cada unidade. Devido à alta demanda, a Secretaria de Saúde de Maricá vai reabrir nesta sexta-feira (21/01), excepcionalmente às 9h30, o polo exclusivo para atendimento de casos suspeitos da doença no bairro Itaipuaçu. A tenda funcionará todos os dias das 8h às 20h.

A secretária municipal de Saúde, Solange Oliveira, explicou que a iniciativa visa evitar filas e aglomerações nas unidades de saúde do município.

“Vamos organizar as demandas por testes de acordo com a capacidade diária de cada unidade e com isso garantir um atendimento com mais qualidade e conforto para a nossa população”, afirmou.

Quem testar positivo para Covid-19 precisa fazer o isolamento por sete dias a partir do primeiro dia de sintomas, desde que não tenha tido febre nas últimas 24h sem uso de antitérmicos.

Agendamento online

Para marcar o exame, os interessados devem acessar o link bit.ly/testecovidmarica, inserir nome completo, CPF, data de nascimento e e-mail. O paciente deverá informar os sintomas e escolher a sua unidade de Saúde da Família de referência para a testagem (mais próximo da sua residência) e o horário de atendimento no período da manhã (a partir das 9h) ou tarde (a partir das 14h).

No fim do agendamento, o sistema emitirá um protocolo, que deverá ser anotado pelo paciente, que também poderá fotografar a tela. No dia agendado, será necessário apresentar um documento oficial com foto e comprovante de residência. A marcação é pessoal e intransferível.

Quem não pode agendar

As pessoas com sintomas moderados a graves, como febre acima de 37,5 e dificuldade respiratória, devem procurar atendimento diretamente nas unidades de urgência e emergência – hospitais Conde Modesto Leal ou da UPA de Inoã.

Ampliação dos Polos

Em virtude da alta demanda de pacientes com Covid-19, a Secretaria de Saúde de Maricá vai reabrir nesta sexta-feira (21/01) o polo exclusivo para atendimento de casos suspeitos da doença no bairro Itaipuaçu. O polo funcionará em espaço anexo da Subprefeitura no endereço: Rua Van Lerbergue, 249, todos os dias, inclusive nos fins de semana, das 8h às 20h, com acolhimento até as 19h30.

Já os Polos de Atendimento à Covid-19 do Centro e o anexo à UPA Inoã passaram por reestruturação. As tendas do Centro foram ampliadas e o local ganhou reforço de profissionais de saúde. As equipes de Inoã também foram reforçadas. As duas unidades funcionam diariamente, das 8h às 20h, com acolhimento até as 19h30.

“O município registrou um aumento significativo nos atendimentos de casos suspeitos da Covid-19 em janeiro deste ano. As duas tendas estão realizando mais de 600 atendimentos por dia. Por isso a reabertura da tenda de Itaipuaçu e a ampliação das demais é fundamental para qualificar e agilizar a assistência da população frente ao grande aumento da demanda que atinge a nossa cidade e todo o Brasil”, destacou Solange Oliveira.

Os polos seguem realizando o teste RT-PCR, chamado padrão ouro dos exames para Sars-Cov-2, que são feitos entre o 3º e 7º dia de sintomas. O resultado do teste é enviado pelo celular, por meio do whatsapp.

Medidas de prevenção

As medidas de prevenção ao vírus, como uso de máscaras, lavagem das mãos, uso de álcool gel e evitar aglomerações, devem continuar sendo seguidas. Da mesma forma, é importante que o calendário vacinal seja observado com atenção. Quem ainda não recebeu a segunda dose deve procurar um posto de saúde o mais rápido possível, assim como as pessoas com mais de 4 meses da conclusão do esquema vacinal que já podem receber a dose de reforço.

Confira as unidades disponíveis para testagem

USF Mumbuca- Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n.

USF Recanto- Rua Domingos Mônica Barbosa, s/n.

USF Retiro- Estrada do Retiro, s/n.

USF São José 2- Estrada da Cachoeira, s/n.

USF Espraiado- Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.

USF Guaratiba- Estrada Beira da Lagoa, s/n.

USF Santa Paula- Estrada de Cassorotiba, s/n.

USF Inoã 1- Rua Caio Figueiredo, s/n.(Travessa CIEP)

USF Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV Inoã) – Rua Leonardo José Antunes, s/n.

USF Carlos Marighella (MCMV Itaipuaçu)- Rua Austria, s/n.

USF Marinelândia- Rua 9, quadra 15, s/n, Cordeirinho.