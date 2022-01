Maria, de 80 anos, moradora do Marquês, em Maricá, está desaparecida desde a tarde de quarta-feira (19/01) a família está muito aflita sem notícias - Foto: enviada pela família

Publicado 21/01/2022 11:07 | Atualizado 21/01/2022 11:09

Maricá - Uma senhora moradora do bairro do Marquês desapareceu nas ruas do bairro desde a tarde da última quarta-feira, dia 19/01.

Os familiares relataram que dona Maria, de 80 anos, saiu de sua casa para caminhar e não retornou, os familiares da senhora estão muito aflitos em busca de informações do paradeiro dela.

Qualquer informação sobre dona Maria pode ser enviada para nossa redação através do WhatsApp (21) 98560-6377 ou pro número da família (21) 97267-6532.

A família encontra-se desesperada.