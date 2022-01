Motorista fica ferido após capotar na Restinga - Foto: Carlos Alberto

Publicado 21/01/2022 17:46

Maricá - Um motorista capotou com seu veículo na Restinga, na tarde desta sexta-feira (21/01), e ficou com machucados por todo o corpo por conta do impacto da capotagem.

Segundo populares ele conduzia o automóvel em alta velocidade, acima da normalmente utilizada e permitida no local e aí capotou várias vezes, perdendo o controle da direção.

O SAMU foi acionado por populares que presenciaram o acidente e o Corpo de Bombeiros também foi até o local.