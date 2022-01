Caminhão da Saúde de segunda a sábado na Praça Orlando Barros Pimentel no Centro da cidade - Foto; Marcos Fabrício

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta segunda-feira (24/01) a vacinação contra a Covid-19 na Unidade Móvel de Saúde, que ficará estacionada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, até o dia 05/02, imunizando a população acima de 12 anos.

O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e nos sábados (29/01 e 05/02), das 9h às 17h.



O novo polo de imunização é uma forma de reforçar a campanha de vacinação em Maricá, estimulando aqueles que transitam diariamente pelo Centro da cidade a receberem suas doses da vacina. Após esse período de atuação na praça, a unidade, adaptada com equipamentos e equipes de saúde, irá atender a população que reside em áreas mais distantes, isoladas e que apresentem vulnerabilidades sociais.



Vacinação garante a saúde da população



A coordenadora da Vigilância em Saúde de Maricá, Micheli Ferreira, reforçou o papel fundamental da vacinação no combate aos efeitos da Covid-19.



“Convido a população para vir até o Caminhão da Saúde na Praça Orlando de Barros Pimentel. É fundamental que a população acima de 12 anos compareça, para que a imunização avance e possamos continuar combatendo a pandemia, garantindo a nossa saúde. Venham se vacinar!”, afirmou.



Unidade Móvel mobiliza os maricaenses



As pessoas que passavam pela região central do município se mostraram conscientes sobre a importância da vacinação, movimentando a Unidade Móvel no primeiro dia em funcionamento. A assistente administrativa Valéria Pires, de 57 anos, mora no Centro e garantiu que a vacina é essencial para conviver com outras pessoas.



“Achei excelente ter mais um lugar disponível para a vacinação, incentivando a população a ir até os polos se vacinar. As pessoas querem sair, se divertirem, mas para isso é preciso se vacinar e espero que a cidade toda esteja imunizada o mais rápido possível”, afirmou.



“Eu achei muito bom poder tomar a dose de reforço nesse local. Trabalho na rua, em contato com outras pessoas, e é preciso evitar a contaminação pela doença. Minha família já está toda vacinada e as pessoas devem se vacinar o mais rápido possível para diminuir o contágio pela Covid-19”, disse Antônia Erenir Ferreira, de 35 anos, moradora de Ubatiba.



Vacinação de crianças



A vacinação pediátrica continua em Maricá. Nesta segunda-feira (24/01) e na terça-feira (25/01) será a vez dos meninos de 11 anos. A partir da quarta-feira (26/01), o calendário avança juntamente para meninos e meninas, começando por 10 anos e seguindo de dois em dois dias a ordem decrescente das idades. A imunização ocorre em dez polos exclusivos.



O responsável legal deverá levar a caderneta de vacinação, além de um documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. As crianças com comorbidades ou deficiência permanente também precisam do laudo médico. A expectativa é concluir a aplicação da primeira dose nas crianças no dia 10 de fevereiro, mas a continuidade do calendário depende da chegada das doses enviadas pelo Ministério da Saúde.



Polos de vacinação infantil



Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h



USF Ponta Grossa – Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n.



USF ESF Central – Rua Clímaco Pereira, 241, Centro.



USF Bairro da Amizade – Rua Eliete Rocha Santos, Lote 28, Quadra 90 (antiga Rua 53)



USF Barra – Rua Ênani Manoel Soares, s/n, Barra de Maricá.



USF Inoã II – Rodovia Amaral Peixoto, km 14, s/n, (ao lado do DPO).



USF Barroco – Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu.



USF São José I – Rua Issac Lannes da Silva (antiga Rua 18), s/n , São José do Imbassaí



USF Bambuí – Av. do Contorno, s/n.



USF Santa Rita – Rua Antônio Marques Mathias, s/n, Quadra 433 (antiga Rua 36).



USF Ubatiba – Avenida Niterói, s/n.



Polos de vacinação de adolescentes e adultos



Unidade Móvel da Saúde – Praça Orlando de Barros Pimentel, Centro. (De segunda 24/01 até sábado (05/02), das 9h às 19h. Nos sábados 29/01 e 05/02, das 9h às 17h).



De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h



USF São José 2- Estrada da Cachoeira, s/n, São José do Imbassaí.



USF Chácara de Inoã- Rodovia Amaral Peixoto, km 16. (ao lado do Polo Mania), Inoã.



USF Jardim Atlântico- Rua 36, lote 01, quadra 206. Loteamento Jardim Atlântico, Itaipuaçu.



USF Marinelândia- Rua Nove, Quadra 15, Cordeirinho.



USF Ponta Negra- Alcebiades Teodoro Pereira, s/n.