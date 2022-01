A fatalidade aconteceu próximo a Orla Zé Garoto - Foto: Carlos Alberto

Publicado 25/01/2022 08:58 | Atualizado 25/01/2022 08:58

Maricá - Na madrugada do último domingo (23/01) um pescador morreu na lagoa do Boqueirão quando saiu com a família e amigos para pescar.

A fatalidade aconteceu na lagoa próximo a Rua Prefeito Ivan Mundim, na Orla Ze Gatroto, Francisco Renato Pessanha Caxeiro, de 55 anos, afundou na lagoa e desapareceu no meio da atividade que estava acostumado a realizar: a pescaria.

Os amigos entraram na água mas não conseguiram encontrar o pescador, então eles chamaram o Corpo de Bombeiros. O seu corpo foi encontrado morto, após as buscas.

O corpo foi removido pelo Rabecão da Defesa Civil e levado para o Instituto Médico Legal (IML).