Programa do MEDINA reestreia próximo sábado às 19 horas com muita utilidade pública. informação, turismo e entreterimento - Divulgação

Publicado 25/01/2022 18:10

Maricá - Indo para o seu oitavo ano no ar o Programa Fabiano MEDINA tem acumulado cada vez mais audiência e atraído um público variado, das mais diversas classes sociais e tribos pelo Brasil afora.

Único na televisão convencional em Maricá e cidades vizinhas a quase oito anos, a maior preocupação é fazer bem feito, levar um produto de qualidade aos espectadores de Maricá para o Brasil.

A reestreia será no próximo sábado dia 29/01 às 19h exibida para todo o Brasil pela Rede COMBRASILTV, (disponível em todas as principais operadoras de tv por assinatura do pais e também por streaming e aplicativo) a atração promove muita utilidade pública, jornalismo popular, aborda temas políticos do estado do RJ, curiosidades, cobrança, defesa do consumidor, esportes, turismo, shows, e muito mais, o programa já entrevistou até gente que garante que foi abduzida por extra terrestres, bem como celebridades como o astro hollywoodiano Danny Glover, sempre de uma forma irreverente.

Segundo Alexandra Santos produtora executiva da atração, um dos objetivos é intermediar junto ao poder público a solução de problemas do dia a dia das pessoas, "muitos problemas são resolvidos sem gravarmos nenhuma matéria" completa a produtora. A demanda entra pelo WhatsApp, entramos em contato com a Secretária responsável pelo problema ou a empresa privada que está sendo citada e conseguimos resolver ajudando o povo, o que o Medina deseja é isso, resolver os problemas e exibir as coisas boas das nossas cidades.

Nos últimos anos, época de pandemia o Programa também é uma frequente fonte de orientação na questão da saúde na guerra contra Covid-19, e suas variantes. A atração apresenta também constantemente matérias sobre lugares aonde ir nas cidades de Maricá, Itaboraí, e agora em 2022 Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim e Niterói também serão municípios com cobertura jornalística.

Agora em novo dia e horário o apresentador que leva o nome do Programa promete "balançar" as noites de sábado com muito entreterimento e jornalismo popular, turismo, esportes radicais e "casos" curiosos como o Lobisomem de Bambuí, disse Fabiano Medina, entusiasmado ele informa que esse ano a equipe ganha reforço a nova contratada Ingrid Araújo que se junta ao efetivo de repórteres como Karla Miranda e Diogo Asgard para reforçar o time.