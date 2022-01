Blocos de fundação da estrutura instalados da nova passarela em Inoã - Foto: Divulgação

Blocos de fundação da estrutura instalados da nova passarela em InoãFoto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta terça-feira (25/01) a construção de uma passarela de pedestres no km 16,5 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em Inoã. A futura passagem será instalada em frente à Escola Municipalizada Inoã (altura do Tubarão Atacadão). Equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) instalaram blocos de fundação da estrutura.

O trecho na pista sentido Maricá foi parcialmente interditado durante o dia e orientadores da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, com apoio de policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), auxiliam o trânsito na região. Para evitar transtornos aos motoristas, as equipes da Somar irão interditar a pista no sentido Niterói à noite, quando o fluxo de veículos é menor, para concluir a instalação dos blocos de fundação.

Caso o serviço não seja concluído nesta terça-feira, a faixa de rolamento no sentido Niterói será parcialmente interditada na manhã desta quarta-feira (26) para conclusão desta primeira etapa de construção da passarela.

Passarela de Inoã

Após a instalação dos blocos de fundação da passarela, serão colocados os pilares da estrutura previstos para o período de 5 a 10 de fevereiro. Já as vigas e laje estão previstas para o começo de março. Segundo a Somar, existem outros projetos de passarelas ao longo da rodovia, como em frente ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí, mas sem previsão de execução.