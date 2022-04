Apesar do impacto da batida ter danificado a frente do automóvel, ninguém ficou ferido - Foto: Carlos Alberto

Publicado 11/04/2022 11:51

Maricá - Um ônibus da EPT (vermelhinho) se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (11) no bairro do Boqueirão na região central da cidade.



Segundo informações a batida entre o ônibus gratuito e um automóvel aconteceu num cruzamento no bairro e ninguém se feriu apesar do impacto da colisão ter danificado o automóvel.

Segundo populares o automóvel estava em baixa velocidade, Policiais Militares foram até o local para registrar o acidente.