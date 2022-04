A Prefeitura convoca a população para participar das reuniões preparatórias para a 7ª Conferência da Cidade de 20 a 22 de maio - Foto: Evelen Gouvea

Publicado 11/04/2022 17:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá convoca a população para participar das reuniões preparatórias para a 7ª Conferência da Cidade – Maricá por Você (de 20 a 22 de maio), em cinco ocasiões, de forma híbrida (presencial e online). Os encontros prévios vão ter transmissão pelo site da prefeitura, e acontecerão nos quatro distritos do município nos dias 19/04 (Centro), 26/04 (Ponta Negra), 28/04 (Inoã), 03/05 (Itaipuaçu) e 05/05 (Centro). Moradores poderão sugerir melhorias para o desenvolvimento urbano em diferentes áreas, como saneamento, mobilidade e habitação. Ao final, serão escolhidos os membros, titulares e suplentes do conselho.

A abertura da 7ª Conferência da Cidade acontece no dia 20/05, no auditório do Banco Mumbuca, no Centro, a partir das 18h, com autoridades e palestras iniciais. Já os debates, votações dos relatórios e eleição do Conselho da Cidade serão nos dias 21 e 22 de maio, das 9h às 17h, no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, também na região central.





O secretário de Urbanismo, Celso Cabral, destaca que será elaborado um relatório, com as propostas debatidas na conferência, para a construção de políticas urbanas direcionadas aos setores da gestão. “O resultado das discussões será um instrumento para que os conselheiros da cidade (que ainda serão eleitos) façam a avaliação, monitoramento e proposições para que as ações sejam desenvolvidas”, afirmou Cabral. Para participar das pré-conferências é necessário fazer as inscrições no portal da prefeitura (www.marica.rj.gov.br/7aconferenciadacidade/participe/) ou pelo e-mail [email protected] , informando nome completo, número do documento de identificação, telefone, e-mail, bairro e entidade de representação, se houver, ou o participante pode ser inscrito como morador ou observador/ouvinte. Quem preferir também pode se cadastrar na sede da Secretaria de Urbanismo (Rua Álvares de Castro, 154, Araçatiba).O secretário de Urbanismo, Celso Cabral, destaca que será elaborado um relatório, com as propostas debatidas na conferência, para a construção de políticas urbanas direcionadas aos setores da gestão. “O resultado das discussões será um instrumento para que os conselheiros da cidade (que ainda serão eleitos) façam a avaliação, monitoramento e proposições para que as ações sejam desenvolvidas”, afirmou Cabral.

Pré-conferências municipais

As reuniões preparatórias, nas quais os moradores podem sugerir melhorias em saneamento, mobilidade urbana, habitação, sustentabilidade, meio ambiente e desenvolvimento da sua região, acontecem por distrito. O primeiro encontro será no dia 19/04, na Escola Municipal Carlos Magno Legentil de Mattos, no Centro. No dia 26/04, as discussões serão no distrito de Ponta Negra, no Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Marilza da Conceição (Rua 10, Marinelândia, em Cordeirinho).

A terceira reunião será no dia 28/04 em Inoã, no CEIM Professor José Carlos (Rua Sete, Bosque Fundo). A penúltima preparatória será dia 03/05 no CEIM Valéria Passos, esquina entre as ruas Oito e 34, em Itaipuaçu. O último encontro antes da Conferência da Cidade acontece no dia 05/05, no auditório do Banco Mumbuca (Rua Eugênia Modesto da Silva, 293, Centro), somente com os representantes das instituições da sociedade civil. Todas as pré-conferências acontecem das 18h às 20h30, exceto a de Ponta Negra que será realizada de 18h30 às 21h.

Nesta etapa da pré-conferência, as instituições da sociedade civil organizada interessadas devem fazer o cadastro e enviar os documentos comprobatórios de sua atuação no município para indicação dos delegados das suas entidades tais como: associações, sindicatos, conselhos, entre outros. Para ser indicado ou eleito delegado da 7ª Conferência da Cidade é condição necessária ter sido inscrito e participado de alguma das atividades da pré-conferência.

Os grupos de trabalho, que serão compostos pelos delegados eleitos, vão propor sugestões para os seguintes temas: Meio Ambiente, Sustentabilidade e Saneamento; Uso do Solo – Habitação e Patrimônio Cultural e da Paisagem; Desenvolvimento Econômico, Urbano, Rural e Mar, Turismo; Mobilidade Urbana – Sistema Viário; e Uso e Ocupação do Solo, Macrozonas, Sistema de Planejamento Urbano.

Eleição do Conselho da Cidade

Ao final da conferência, serão escolhidos os membros, titulares e suplentes do Conselho da Cidade (ConCidade), composto por representantes de movimentos sociais, empresários, trabalhadores e administração pública. O Conselho tem como função analisar, propor e fiscalizar mudanças e soluções nas políticas públicas. O ConCidade é formado por 15 representantes, sendo cinco do Executivo e um do Legislativo; cinco de movimentos sociais e populares; um empresarial; um dos trabalhadores; um de instituição da sociedade civil; e um de Organizações Não Governamentais (ONGs).