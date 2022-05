Exposição de carros antigos volta após 2 anos - Foto: Evelen Gouvêa

Exposição de carros antigos volta após 2 anosFoto: Evelen Gouvêa

Publicado 23/05/2022 14:02 | Atualizado 23/05/2022 14:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá celebra o sucesso da quarta edição do Festival de Maricá (FestMar), que voltou a ocupar a orla de Araçatiba, entre os dias 20 e 22 de maio, após dois anos de ausência, em razão da pandemia da Covid-19. Diversas atrações musicais, gastronomia e a já tradicional exposição de carros antigos, que reuniu 232 relíquias automotivas no domingo, levaram ao local um público de aproximadamente 7 mil pessoas. A estimativa é da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, responsável pela organização do evento juntamente com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar).

De acordo com José Alexandre Almeida, secretário de Promoção e Projetos Especiais, o FestMar é parte integrante da estratégia que norteia o projeto Maricá 2030.

“São atrações com dinâmicas diferenciadas como o Pedacinho de Céu e o FestMar que estimulam o boca-a-boca aqui e em outras cidades, que ainda é muito eficiente e traz cada vez mais público para gastar e gerar receita na cidade. O Maricá 2030 tem justamente esse propósito, o de manter o visitante cada vez mais tempo desfrutando nosso território. No caso do FestMar, se torna algo estratégico por ocorrer uma semana antes do aniversário, como uma prévia da festa principal”, disse o secretário.

Já o presidente da Codemar, Olavo Noleto, apontou outro desdobramento que colabora com a meta do Maricá 2030. “Eventos assim sempre trazem gente que se hospeda na cidade. O pessoal dos carros antigos, por exemplo, precisa chegar um dia antes com seus veículos para estar tudo pronto bem cedo no dia da exposição, sem falar em quem vem só para curtir mesmo e ainda passeia e, com isso, também gasta por aqui. É esse o movimento que nos interessa, onde todos se beneficiam”, apontou.

O público, que o frio chegou a espantar em parte no primeiro dia, mas que lotou a orla no restante do evento, era composto em grande parte por famílias inteiras que foram curtir o espaço, e por grupos de amigos que se encontraram por lá. Um exemplo foi a gerente comercial Adriana Campino, de 43 anos, que aproveitou o FestMar para reencontrar amigas de infância e ver os shows.

“No geral o evento está muito bom. As cervejas artesanais são bacanas, a comida é bem variada e os banheiros químicos são bem limpos. É um ambiente muito saudável, que vale a pena vir sempre”, contou a moradora de Itaipuaçu.