Policiais prendem gerente do tráfico de drogas no Mato Dentro em Itaipuaçu - Foto: LSM

Publicado 24/05/2022 09:09 | Atualizado 24/05/2022 09:25

Maricá - Denúncias anônimas fizeram a Policia Militar chegar na tarde de ontem (23) ao local para uma averiguação, foi quando os agentes observaram 05 elementos com atitude suspeita, que ao perceberem a presença da polícia fugiram, houve uma rápida perseguição e eles foram capturados.

Na revista, quatro elementos estavam armados e um deles, identificado como "Negão" confessou ser o gerente do tráfico de drogas da comunidade do "Mato Dentro" no Recanto o quinto homem era um usuário de drogas.

O usuário foi detido e os demais presos, todos levados para a central de flagrantes.