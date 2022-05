Moto roubada próxima ao cemitério enquanto estacionada - Foto: Proprietário

Publicado 24/05/2022 10:03

Maricá - Um homem teve sua motocicleta furtada enquanto estava no sepultamento do seu avô, no cemitério de Maricá na tarde de ontem (22).

A motocicleta, modelo XRE 300 prata, foi estacionada exatamente na Rua Ari Spindola, o caso foi registrado na Delegacia de Maricá (82ª DP).

Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta é só entrar em contato com o número (21) 99778-9234.