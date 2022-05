Inscrições abertas para podologia e manicure - Foto: Tiago Xavier

Inscrições abertas para podologia e manicure

Publicado 24/05/2022 16:13 | Atualizado 24/05/2022 16:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, está com inscrições abertas para as oficinas de dança cigana, podologia e manicure. Os cursos gratuitos são para pessoas a partir dos 50 anos e as matrículas podem ser feitas na sede da Secretaria, na Rua Clímaco Pereira, 269, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

"Nosso trabalho é oferecer qualidade de vida aos idosos, por meio de dezenas de atividades físicas, sociais e culturais. A Casa da Terceira Idade é, também, um lugar onde essas pessoas fazem amizades e se apoiam mutuamente”, comentou o secretário de Políticas para a Terceira Idade, Tatai.

Além dessas oficinas, o interessado também pode se inscrever para alongamento, ginástica, zumba, hidromassagem, yoga, fuxico e muitas outras. As atividades acontecem nos polos do Centro, São José de Imbassaí, Itaipuaçu, Guaratiba, Bambuí, Ponta Negra e Inoã.

Para mais informações é só ligar para o número (21) 3731-0589. Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, as cópias de identidade, CPF, atestado médico original e cópia (somente para atividade física), uma foto 3x4 e comprovante de residência.