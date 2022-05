Prefeito Fabiano Horta com aluna indígena - Foto: Katito Carvalho

Publicado 26/05/2022 17:06 | Atualizado 26/05/2022 17:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou a comemoração oficial pelo aniversário de 208 anos da cidade nesta quinta-feira (26/5) com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil em frente ao paço municipal, no Centro. O prefeito Fabiano Horta participou da solenidade, que teve o cerimonial da Guarda Municipal e um coral formado por alunos de três escolas da rede municipal de ensino: Antônio Rufino (Gamboa), Rita Sampaio Cartaxo (Itaocaia Valey) e Barra de Zacarias (Barra de Maricá). Em seguida, foi realizada a missa solene na igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo.

Ao final do hasteamento, o prefeito declarou que a cidade vive um momento de busca por tecnologias sustentáveis, em referência ao ônibus híbrido apresentado no mesmo dia, sem esquecer o principal, que são valores de solidariedade, justiça e diversidade.

“Só faz sentido construir uma cidade se ela for para as pessoas, para todas elas. O sentido é o das oportunidades, da inclusão, do acolhimento e do valor da vida, do cuidado com o outro. É isso que buscamos em Maricá e é também um chamado coletivo para estarmos nas ruas, convivendo com nossas diferenças. Maricá tem inúmeras vocações que vão do turismo à cultura, tendo recebido figuras ilustres como Maysa, Darcy Ribeiro e João Saldanha, e agora vamos buscar sua vocação para a sustentabilidade. É o nosso foco nos próximos anos”, afirmou o prefeito.

Durante toda a manhã, a recém-revitalizada Praça Orlando de Barros Pimentel recebeu inúmeras atrações como brinquedos e atividades para as crianças e apresentações da Caravana Maricá+Esporte, como judô e ginástica rítmica, além do Odontomóvel, com orientações de saúde bucal, e a tenda do Maricá+Verde, que distribuiu mais de 200 mudas de espécies nativas da mata atlântica.

Moradora da Mumbuca, Adiléia da Costa, 79 anos, está há seis anos na cidade e foi buscar uma muda. “Saí do Rio há seis anos e isso mudou minha vida completamente. Adoro vir aqui na praça para dar meus passeios. Eu amo muito esta cidade, que está maravilhosa”, exaltou ela.

A dona de casa Ana Cristina Sales, de 27 anos, é outro exemplo que ilustra o conceito da campanha ‘cidade que abraça’. Ela também veio da capital, morava na comunidade Chapéu Mangueira, no Leme, Zona Sul, e se mudou para Maricá em busca de um melhor tratamento para a pequena Maria Luíza, de 4 anos, que é autista.

“Foi aqui que encontrei o que ela precisava. Hoje minha filha tem tratamento, acompanhamento e mediação da escola, tudo graças ao governo. É uma cidade que está mesmo de parabéns, porque investe e se preocupa com a população, que está em primeiro lugar aqui”, destacou a moradora de Itapeba.