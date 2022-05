Trânsito será alterado durante aniversário da cidade para melhor comodidade da população - Foto: Divulgação

Publicado 26/05/2022 09:28

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, montará pontos de bloqueio nos quatro distritos da cidade: Araçatiba (Centro), São José do Imbassaí, Itaipuaçu e Ponta Negra, locais onde estão montados os palcos para os shows que acontecerão em comemoração aos 208 anos de Maricá, a “Cidade que Abraça”, celebrados nesta quinta-feira (26/05).

Ponta Negra – o desvio no trânsito será a partir das 17h, na altura da Praça da Igreja Nossa Senhora das Graças. O acesso será apenas pela Rua São Pedro Apóstolo.

São José do Imbassaí – na lagoa das Amendoeiras, o trânsito ficará fechado na Avenida Mário Leve com Rua Beira do Canal. O acesso ao local do evento será pela Rua E, seguindo para a Rua Mário Leve, sentido oposto ao palco.

Itaipuaçu – o bloqueio será na Rua Antônio Marquês (antiga Rua 36) com a Avenida Zumbi dos Palmares. Devido ao palco montado, o fluxo será desviado da Rua Antônio José dos Santos para a Rua 34, onde retornará para a Avenida Zumbi dos Palmares.

Centro – em Araçatiba, onde acontecerá o show principal, da cantora Vanessa da Mata, haverá desvio de trânsito na Rua Álvares de Castro, na altura da Rua 36, sentido Boqueirão. Já no sentido Centro da cidade, o tráfego será bloqueado na Rua Álvares de Castro, na altura da Rua 35. O fluxo de carros será interrompido na rotatória próxima ao Fórum e o acesso ao local do evento será liberado somente para pedestres.