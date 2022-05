Aula inaugural pré-enem - Foto: Elsson Campos

Publicado 25/05/2022 09:27 | Atualizado 25/05/2022 09:27

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, promoveu a aula inaugural da 7ª edição do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg 2022, nesta terça-feira (24/05), na quadra da Escola Municipal Carlos Magno Legentil de Mattos, no Centro. Ao todo, 1.717 inscrições foram realizadas pelos moradores de Maricá, estudantes das redes públicas e privada de ensino, moradores de outros municípios e demais interessados que não são estudantes.

As aulas foram conduzidas com maestria pelo professor William Campos, um dos organizadores do Pré-Enem desde a sua criação, na época ainda do Ex-prefeito Washington Quaquá.

“Auxiliar no crescimento e no conhecimento desses alunos não tem preço! Esse curso foi pensado para ajudar nossos estudantes que não conseguem pagar um curso preparatório. Hoje, marcamos mais uma vitória para quem quer cursar um Ensino Superior, em sua maioria adolescentes. Em Maricá, temos o passaporte universitário e o Pré-Enem – opções para nossos jovens, fazendo com que eles, muitas vezes vindos de escolas públicas, sejam aprovados em universidades públicas”, disse a secretária de Educação, Adriana Costa.

O aluno Luiz Fernando Nascimento, 19 anos, morador de Itaipuaçu, vem se preparando para cursar Educação Física e destaca que as aulas serão uma oportunidade para ajudá-lo com os estudos, que podem mudar sua realidade e de outros jovens. “Tenho certeza que o Pré-Enem irá me ajudar nas matérias em que tenho dificuldade. Esse preparatório está sendo uma ótima oportunidade para mim”, completou.

Sobre as aulas

As aulas serão presenciais em três polos: Inoã, Itaipuaçu e Centro, sempre às 18h e também ao vivo pelo Youtube. O término do preparatório, que também atende aos interessados em concorrerem a bolsas do Programa Passaporte Universitários, está previsto para o dia 19 de novembro.

Outras edições do Pré-Enem em Maricá

O Pré-Enem Popular Iara Iavelberg existe desde 2016, auxiliando centenas de estudantes a conquistarem uma vaga em uma universidade pública. No último Enem, 79 alunos do preparatório foram aprovados, sendo que ainda existem aqueles que aguardam resultado das reclassificações do Sistema de Seleção Unificada (SISU) em 2 de junho.

Já no exame de 2020, 109 alunos da iniciativa foram aprovados em universidades públicas brasileiras e também da Europa. Desse contingente, 57 passaram para universidades federais brasileiras, 39 para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), além de um na Universidade de São Paulo (USP), um na Universidade de Campinas (Unicamp), três no Consórcio Cederj e um na Universidade do Porto (em Portugal).