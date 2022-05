Fabiano Horta, Prefeito de Maricá - Foto: Marcos Fabrício

Publicado 27/05/2022 10:12

Maricá - A programação de aniversário pelos 208 anos de Maricá contou com a tradicional sessão solene da Câmara Municipal na noite de quinta-feira (26/05). No total, foram entregues 76 títulos de cidadão maricaense e de honra ao mérito a cidadãos indicados pelos vereadores. Entre os agraciados, estavam o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes; o comandante da 6ª Cia do 12º Batalhão de Polícia Militar, capitão Rafael Nunes; e o sambista Claudinho Guimarães "in Memoriam", representado pela esposa, Cristiane Bravo.

Os títulos também foram entregues ao secretário municipal de Governo, João Maurício de Freitas; diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera; ex-presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Renato Machado; ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá; e à deputada estadual Rosangela Zeidan, entre outras personalidades.

Durante a solenidade, realizada no Centro de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca da Fontoura, o prefeito Fabiano Horta destacou o apoio dos vereadores na aprovação de projetos que ajudaram a diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 e saudou os homenageados.

“Foi a Câmara Municipal que aprovou o Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), que criou, junto conosco, o Programa de Auxílio ao Emprego (PAE), que transformou a Renda Básica da Cidadania (RBC) num instrumento mais amplo com a garantia de renda das pessoas que precisaram ficar isoladas”, declarou o prefeito.

Fabiano também ressaltou o trabalho de transformação da cidade iniciado em 2009, com o primeiro mandato do então prefeito Washington Quaquá.

“Maricá celebra hoje 208 anos de emancipação político administrativa afirmando, enquanto cidade, a dimensão do direito social como valor construído pela política pública que há mais de uma década referencia a vontade do povo de Maricá, como a Tarifa Zero do transporte público, a RBC, o Programa Passaporte Universitário”, completou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Aldair de Linda, reforçou essa parceria com o Executivo para o desenvolvimento da cidade.

“As mudanças em Maricá iniciaram a partir de 2011 porque antes nunca teve administração. Quando o Quaquá lançou o Vermelhinho em 2014 muitos falavam que era utopia e hoje está aí. O Fabiano deu continuidade aos programas Tarifa Zero e a Moeda Social Mumbuca que hoje são referências para outras cidades”, afirmou Aldair.

Confira aqui a lista completa dos 76 homenageados pela Câmara Municipal.

https://www.marica.rj.gov.br/wp-content/uploads/2022/05/RELAÇÃO-AGRACIADOS-POR-VEREADOR-E-PREF_RESUMIDO.pdf