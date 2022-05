Time campeão erguendo a taça - Foto: Marcos Fabrício

Time campeão erguendo a taçaFoto: Marcos Fabrício

Publicado 27/05/2022 10:19 | Atualizado 27/05/2022 10:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promoveu a final da Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol nesta quinta-feira (26/05, dia do aniversário de 208 anos da cidade), no campo de Cordeirinho. A disputa, que classificou os ganhadores da taça, teve o Ponta Negra F.C. campeão da categoria Master (acima de 50 anos) e o time do Amparo E.C na categoria principal (Adulto).

“A Taça da Cidade de Maricá 2022 de futebol é um campeonato muito aguardado pelos clubes. Hoje, estamos tendo a oportunidade de trazer os jogadores e os torcedores para o nosso futuro estádio de futebol. Com certeza é mais um marco para nossa cidade. É uma imensa alegria poder fazer as finais novamente no dia do aniversário do município!", disse o prefeito Fabiano Horta.

O campo de Cordeirinho, onde serão as futuras instalações do estádio de futebol de Maricá, tem 105 metros de comprimento por 68 metros de largura e reuniu mais de 400 torcedores ao longo do dia para assistir às disputas pela taça.

Amparo leva a Taça na categoria principal

Pela categoria principal, o Amparo E.C enfrentou o Real Maré e levou a taça para casa na disputa por 2X0. “Estamos muito felizes em vencer em um campo novo, amplo e padronizado. Com certeza será o primeiro de muitos jogos aqui!”, comentou o camisa 21 do Amparo Esporte Clube, Marcinho.

Para o jogador conhecido como Neguinho, 48 anos, receber esse prêmio é resultado de muitos treinos. “Estamos satisfeitos com a temporada de competições que realizamos e por terminar com o título. Muito trabalho, muito sacrifício e graças a Deus conseguimos fechar com essa vitória”, falou Neguinho após a partida.

A torcedora Paula Beatriz Ferreira, moradora de Araçatiba e apaixonada por futebol, enalteceu a construção do campo. “O jogo foi fantástico, o gramado estava lindo. Este é um local que tem um espaço amplo, com estacionamento, e acredito que quando estiver finalizado será magnífico para todas as famílias frequentarem”, expôs.