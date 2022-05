Show da Mariana ( Maricá 208 anos ) - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 30/05/2022 13:48 | Atualizado 30/05/2022 13:49

Maricá - As comemorações do aniversário de 208 anos de Maricá se encerraram neste domingo (29/05) com shows em quatro pontos da cidade: Itaipuaçu, Ponta Negra, São José do Imbassaí e Araçatiba, que desde o dia 26/05 empolgaram moradores e visitantes com mais de 30 atrações. A Banda Tá Tudo em Casa, o cantor Richard Vianna, Thiago Dantas e Rickson Maioli, Raquel Fonseca, Léo Lima, Moniquinha Ângelo, Banda Comichão e bateria da Estação Primeira de Mangueira foram os artistas que se apresentaram no domingo.

No palco montado na orla das Amendoeiras, em São José do Imbassaí, a trancista (profissional que faz trança de cabelo) Thais Ribeiro, de 20 anos, curtiu as atrações do aniversário de 208 anos de Maricá. “A festa estava muito boa. Fui em todos os shows e estou aqui curtindo a Moniquinha Ângelo porque sou fã dela", afirmou.

Curtindo o show com sua família, Viviane Matos, de 36 anos, aprovou a iniciativa da prefeitura. "Os shows são bons porque além de trazer diversão para nós moradores, movimenta a economia da cidade", disse.

O assistente administrativo, Felipe Bonfim, de 47 anos, comemorou a volta dos shows depois de ficar suspenso por dois anos por conta da pandemia. "Ainda bem que voltou porque ficamos muito tempo presos em casa. Shows promovem cultura e diversão para a população", afirmou.

Em Araçatiba, a diversão ficou por conta da Banda Tá Tudo em Casa e do cantor Richard Vianna. A vocalista da Banda Tá Tudo em Casa, Cida Santos, se emocionou ao voltar a se apresentar no palco da cidade.

"Foi um misto de emoções, pela volta dos shows em Maricá e por fazer parte da programação do aniversário da cidade. É emoção em dose dupla. Imagina só que há dois anos não tínhamos a certeza se teríamos mais um ano de vida, e estar aqui hoje de volta aos palcos é um privilégio", contou.

Animado dançando ao som do hit "Baby me atende", o morador de Vigário Geral, no Rio de Janeiro, Iurli Marlos, de 26 anos, gostou das atrações de comemoração do aniversário. "Vale a pena fazer shows assim porque atrai turistas para a cidade. Eu mesmo tenho casa aqui e não vinha desde janeiro. O festival me atraiu", disse o contador.

Em Ponta Negra, o público dançou ao som dos cantores Léo Lima e Raquel Fonseca que levaram muito sertanejo universitário. Já na outra ponta da cidade, na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu, a festa foi comanda por Thiago Dantas, que cantou os clássicos da MPB, e Rickson Maioli, que fechou as comemorações com os sucessos do sertanejo. Ainda em Itaipuaçu, teve muito samba com a apresentação da bateria da Estação Primeira de Mangueira.

Vanessa da Mata abriu as comemorações de aniversário

No dia 26/05, data em que Maricá completou 208 anos, a principal estrela foi a cantora Vanessa da Mata, que se apresentou em Araçatiba.

Entre os sucessos apresentados por Vanessa da Mata estavam as famosas “Boa Sorte”, “Ainda Bem”, “Não me deixe só” e “Hoje eu sei”, além de músicas do sétimo álbum “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, com achados poéticos e melodias intuitivas.

“Eu senti muito a presença do público e pra mim foi um presente. Eu estava precisando desse show, porque a gente vai de acordo com a vida, seguindo. Tem um momento em que a gente esquece das coisas que são legais e vai fazendo o trabalho da gente quase como um dever. Mas hoje foi um prazer. A cultura e o esporte são primordiais para que o adolescente não caia na desgraça, para que as pessoas consigam ter prazer, endorfina no sentido bacana e saudável, e que a gente consegue propagar pensamentos”, disse Vanessa.