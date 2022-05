Casamento coletivo foi invalidado - Foto: Reprodução

Publicado 28/05/2022 12:45 | Atualizado 28/05/2022 12:46

Maricá - Quarenta e cinco casais que tiveram uma cerimônia de casamento coletivo, na praia do bairro de Cordeirinho, foram vitimas de um golpe, a união desses casais celebrada na cerimônia, nunca foi realmente legalizada.

A cerimônia do falso Casamento Coletivo aconteceu em Fevereiro deste ano e atualmente os noivos se sentem indignados pelo casamento que não teve validade na Justiça.

Denúncias apontaram que a organizadora do casamento comunitário, a responsável da ilegalidade, em função da mesma ter sido informada pela Justiça que o pedido de realização do casamento coletivo havia sido negada.

Ainda segundo informações a responsável pela cerimônia utilizou o nome da Associação de Mulheres de Maricá para convencer os casais a participarem do casamento comunitário.

Uma das vítimas relatou: " Me senti indignada, enganada".

Outra vítima disse: " Gastamos dinheiro com roupas, vestido e saber que não valeu, que nem foi de verdade. A gente ficou triste. Me senti muito enganada com isso porque a gente descobriu isso bem depois", relatou outra noiva enganada.

Segundo um dos noivos a advogada entregou para cada um dos noivos um certificado de casamento, com a assinatura dos noivos e da celebrante. E o documento não tem nenhuma legalidade na Justiça.

Em note, vale lembrar que de acordo com a lei, casamentos coletivos para acontecerem dependem de prévia autorização do Tribunal de Justiça, ou por meio de juízes, do procurador geral da justiça, do defendia público ou do secretário estadual.