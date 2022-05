Portal Costa do Sol - Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Portal Costa do Sol - MaricáFoto: Arquivo MAIS

Publicado 30/05/2022 13:55 | Atualizado 30/05/2022 13:55

A Prefeitura de Maricá vai apresentar os atrativos naturais e turísticos da cidade, calendário de eventos, políticas públicas, oportunidades de negócios e lançamentos imobiliários nesta terça-feira (31/05), na Mostra Maricá de Turismo e Negócios, a Worktur, que acontece no Hotel Bucsky, em Nova Friburgo, Região Serrana.

A mostra é feita pelas secretarias de Promoção e Projetos Especiais, Turismo e Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), em parceria com a Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI/RJ), a Federação de Convention & Visitors Bureaux do Rio de Janeiro (FC&VB/RJ) e a Rede InterTV. Outras duas edições estão previstas para as cidades de Cabo Frio e Campos dos Goytacazes, cujas datas ainda serão confirmadas.

“Através de um evento compacto e dinâmico, as secretarias municipais e empresas públicas de Maricá se apresentam em mesas, com a participação de técnicos e dos gestores de cada pasta. Queremos que nossa cidade seja realmente um exemplo de gestão para todo o estado e vamos a cada região mostrar o que temos e as nossas ações”, disse o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida.

Para o presidente da Codemar, Olavo Noleto, este é o tipo de evento onde todos os envolvidos saem ganhando, construindo uma ponte entre as cidades e podendo fortalecer a economia do estado. “É importante porque possibilita levar os projetos de Maricá para outras regiões e também reforçar a integração com as empresas e ou empreendedores de Nova Friburgo. É uma agenda que chamamos de ‘ganha-ganha’, o que é sempre bom para todos”, ressaltou.

Os diferentes órgãos do governo de Maricá vão apresentar seus projetos através de oito painéis, nos quais cada participante terá cerca de 20 minutos. Nos intervalos serão exibidos vídeos de Maricá e das entidades parceiras. Será oferecido um coquetel com degustação de produtos e bebidas artesanais da cidade. Ao final, haverá um show da cantora Marianna Cunha, artista do projeto Pratas da Casa, da Secretaria de Turismo.