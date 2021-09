Cinco foram presos na Operação Desmonte - Reprodução/Redes Sociais

Nesta quinta-feira (23), cinco suspeitos de comercializar ilegalmente peças de veículos usados foram presos por agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).



Os criminosos foram capturados na Operação Desmonte por furto e receptação de peças de veículos acautelados em um antigo depósito do Detro administrado pela empresa Rodando Legal, em Mesquita. Eles realizavam desmanche de carros envolvidos em acidentes e apreendidos por falta de pagamento.



Segundo reportagem do televisivo RJ1, funcionários do local negociavam a venda de peças dos veículos. O terreno da empresa era usado pelo Detro até 2018, quando foi encerrado o contrato para a guarda de veículos apreendidos.



Ainda segundo dados da matéria, as peças eram jogadas para fora do depósito por cima de um muro existente no fundo do terreno ou colocadas em mochilas e bolsas levadas ao local por diversos portadores, de forma que não pudessem ser visualizadas por outros funcionários do estabelecimento.



Os presos foram encaminhados para a 53ªDP (Mesquita).