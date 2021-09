Mesquita, na Baixada Fluminense, realiza repescagem nesta segunda (27) - Divulgação

Mesquita, na Baixada Fluminense, realiza repescagem nesta segunda (27)

Publicado 24/09/2021 23:02

Em função do feriado municipal de emancipação de Mesquita, neste sábado, dia 25 de setembro, as unidades de saúde da rede municipal de atenção básica e os três postos de vacinação contra a covid-19 não estarão funcionando.



Na segunda-feira, dia 27 de setembro, a vacinação volta ao normal, com repescagem geral para primeira dose de pessoas a partir de 12 anos de idade. No entanto, os adolescentes entre 12 e 17 anos precisam se dirigir às clínicas da família São José ou Jacutinga, acompanhados do responsável legal, para a imunização.



Além disso, na mesma data, será iniciada a aplicação da dose de reforço para os idosos que têm a partir de 70 anos e receberam a última dose da vacina contra covid-19 há pelo menos seis meses.



Outra novidade é a dose adicional para imunossuprimidos a partir de 18 anos que também começará na segunda-feira, desde que a última dose de vacina tenha sido aplicada há mais de 28 dias.

